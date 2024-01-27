Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıslı Türklere yönelik açıkladığı 14 maddelik paketi değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından “Ağzına bir parmak bal çalmak” deyimiyle paylaşım yapan Özersay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“1) Vatandaşlık konusunda 2007’de alınan karar çerçevesinde bekleyen başvuruların incelenmesine başlanmış. Yani yaklaşık 17 yıldır insanların başvurularını incelemeden keyfi olarak beklettiklerini itiraf ediyor. Açıklamasında “biz AB üyesi bir devletiz, uluslararası alanda tanınan bir devletiz, sahte devlet değiliz ve bu başvuruları inceleyeceğiz” diyor. Bu son 17 yıldır AB üyesi tanınan bir devlet değil miydiniz ki bu başvuruları incelemediniz ve keyfi olarak bu insanları beklettiniz?

2) Peki bu açıklama bu bekleyen başvurulara olumlu yanıt verecekleri anlamına geliyor mu? Belki evet, belki hayır! Belli mi? Hayır. 2007’de Papadopoulos döneminde alına karar çerçevesinde inceleyeceklermiş. Nedir peki orada alınan kararda geçen kriterler? Şeffaf davranıp onu da açıklasaydınız ya. Tabi burada bir zamanların güçlü milliyetçi lideri isim olan Papadopoulos’a atıf yaparak “bakın bunu o zamanki liderimiz Kabul etti, yani ben taviz vermiyorum, bu zaten o zaman Kabul edilmişti ama uygulanmamıştı” denilerek olası eleştiriler muhtemelen yumuşatılmaya çalışılıyor, ön alınmaya çalışılıyor.”

Artık nereye çekmek istersen çek

“3) Peki başvurular sadece bu kriterler (her neyse o kriterler) temelinde mi incelenecek? Belli ki başvuranlardan vatandaşlık alabilecek olanların sayısını azaltmak için başka bazı kısıtlamalar da düşünülüyor. Neden mi? Çünkü açıklamada şu ifadeye de yer veriliyor: “başvuruları inceleyeceğiz ve kararları yasallık, Kıbrıs Cumhuriyetinin yasa ve tüzükleri ile AB müktesebatı çerçevesinde verilecek" diyor” Artık nereye çekmek istersen çek…

4) Muhtemelen başvuranlar arasında çeşitli kategoriler yaratacaklar, “annen baban nerede evlendi, nerede doğdun, Kıbrıs’a nereden geldin ve benzeri hususları kullanarak genel anlamda aynı durumda olan binlerce kişi arasında ayrımcı uygulamalara kapı aralayacaklar. Peki başka örneklerde kendi yasalarına göre bir Kıbrıs vatandaşının (anne veya baba) çocuklarına kan bağı yoluyla (“ius sanguinis”) vatandaşlık verirken anne veya babasının nerede evlendiğine, çocuğun nerede doğduğuna vs. bakıyor musun? Hayır! “

Soru işaretleri ortadan kalkmadı

“5) Özetle yapılan açıklama karma evliliklerden olan çocukların vatandaşlık alıp alamayacakları konusuna yanıt vermemektedir, ciddi bir muamma barındırmaktadır ve başvuranlar arasında ayrımcı uygulamalara gidecekleri endişesini güçlendirmektedir.

6) Eğer Sayın Kıbrıs Rum lideri gerçekten bir AB üyesi devlet gibi davranmak istiyorsa kendi açıklamasında vurguladığı “Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarını ve AB müktesebatını” uygulasın yeter. Yasalarını uygularken ayrımcılık yapmasın yeter. Yani kendi vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin evliliklerinden olan tüm çocuklarına, kiminle evlendiklerine ve nerede evlendiklerine bakmaksızın vatandaşlık hakkını vermelidir.

7) Vatandaşlık konusunda bir açıklama yapıldı ancak pek çok soru işareti ortadan kalkmadı ve belirsizlik devam ediyor. Vatandaşlık haricindeki diğer maddelere dair değerlendirmemi de paylaşacağım.”