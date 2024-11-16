Ruhsat verilecek 

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki yeni ruhsatlandırma talepleri bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Abu Dabi National Oil Co. ve BP tarafından Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki yeni tur ruhsatlandırma konusuna ilgi gösterdiklerini yazdı.

Habere göre, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu da Reuters’e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Papanastasiu, yeni tur ruhsatlandırma konusundaki bir soru üzerine, olası ilgiyi değerlendirme süreci içerisinde bulunduklarını söyledi.

Papanastasiu, bu parsellerden herhangi birinin ruhsatlandırmaya açılmasına dair belirtileri görmeleri halinde, başka bir ruhsatlandırmaya geçmeye karar verebileceklerini ifade etti.

Papanastasiu açıklamasında ayrıca bu parsellerin, ya hiç izne sahip olmayanlar ya da kullanım hakkından vazgeçme niyetinde olunan parseller olacağına da dikkat çekti.