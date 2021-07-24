‘Kelime savaşı’

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı tarafından, kapalı bölge Maraş konusunda yapılacak açıklamayla ilgili haberler dünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Politis gazetesi “Maraş İçin Kelimelerle Savaş- Güvenlik Konseyi’nin Başkanlık Açıklaması Konusunda Kelimelerle Savaş- Metinde Yer Alacak Kelimelerle İlgili İtirazlarla Birlikte Olumlu Ortam” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, üye devlet temsilcilerinin, İngiltere’nin hazırladığı ikinci taslak temelinde, BM Güvenlik Konseyi’nin Başkanlık açıklamasında yer alacak kelimelerle savaş verdikleri yorumunda bulundu.

İngilizlerin hazırladığı ikinci taslağın, birinci taslağa göre iyileştirilmiş olduğunu yazan gazete, ilginin iki noktaya odaklandığını çünkü metnin geri kalanının, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın 8 Ekim 2020 tarihinde yaptığı açıklamayla neredeyse aynı olacağını belirtti.

Gazete, Lefkoşa Rum kesimi ile üye devletlerin iyileştirilmesini istedikleri ifadelerin “Türk tarafının yaptığı açıklamaların Maraş’la ilgili kararlarla uyumsuzluğu, aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar’ın isimlerine açık bir şekilde atıfta bulunulmasıyla ilgili ifadeler olduğuna” işaret etti. Gazete, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığından bir açıklama yapılması için, gerek daimi üyelerin, gerek de daimi olmayan üyelerin oybirliğine ihtiyaç duyulduğunu yazdı.

Rum kesiminin Başkanlık açıklamasında, Türkiye’nin eylemlerinin bunlarla bağdaşmadığına değil, Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı kararların ihlal edildiğine atıfta bulunulmasını istediğini kaydeden gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, yoğun istişarelerde bulunulduğunu ve çoğu üye devletin, güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini desteklediklerini ifade etti.

ABD’nin, kararların ihlal edildiğine atıfta bulunulması gidişatına yöneldiğini, fakat dün gece geç saatlere kadar anlaşmaya varıldığına dair bir bilgiye ulaşılmadığını kaydeden gazete, diplomatik kaynakların, ortamın Rum kesiminin beklentilerinin karşılanması konusunda olumlu olduğunu söylediklerini öne sürdü. Ankara’nın ise başkanlık açıklamasının mümkün olduğunca ılımlı olması konusunda yoğun bir hareketlilik içinde olduğu kaydedildi.

Haberde, üye devletlerin “Maraş’la ilgili açıklamalar konusunda üzüntü ve endişe duyulduğuna dair ifadelerin, Türk eylemlerinin kınanmasıyla güçlendirilmesi gerektiğini düşündükleri” de belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin “önerileri yazıp sildikleri ikinci noktanın” ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a isimleriyle atıfta bulunup bulunulmayacağı olduğuna işaret eden gazete, İngiltere’nin hazırladığı iki taslakta da Erdoğan ile Tatar’ın açıklamalarına isimle atıfta bulunmaktan kaçındığını ve yalnızca “açıklamalara” atıfta bulunulduğunu belirtti.