Tören düzenlendi

Milli mücadele yılları ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan 9 Topçuköylü, törenle anıldı. Topçuköy Şehitler anıtı önündeki törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Törende yaptığı konuşmada şehit düşenleri rahmetle anarak tüm gazilere şükranlarını ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Türklerin çok acılar çekerek bedeller ödediğinin altını çizdi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, üst düzey askeri erkan, bazı bakan, milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı. Anma töreni protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışının ardından anma töreni İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende ilk konuşmayı yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının, Rum Yönetiminin insanlık dışı zulmüne karşı her zaman başı dik ve onurlu bir mücadele verdiğini anımsatarak , 20 Temmuz 1974’te verilen onurlu mücadelenin özgürlükle taçlandığını kaydetti.

Sadıkoğlu, “Bu vesileyle hiçbir zaman bıkmadan, usanmadan daha da güçlenen bağımızla ve duygularımızla Anavatan Türkiye’mize şükranlarımı sunuyor, etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin bu günlere gelmesinde Anavatan Türkiye’nin desteğine dikkat çekerek, ülkede her türlü direniş ve kahramanlık öyküsü yazan Kıbrıs Türkü’nün devleti yüceltmek için birlik ve beraberliğini koruması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, mücadelenin hala daha devam ettiğini kaydederek egemenliğe sahip çıkılmasının ne denli önlemli olduğuna dikkati çekti.

