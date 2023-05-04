Rum yönetimi pahalılığı önlüyor

Rum Yönetimi, halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle bazı tüketim malzemelerinde KDV oranını 6 ay süreyle sıfırlama kararı aldı.

Alithia gazetesinin haberine göre; konu hakkında açıklama yapan Maliye Bakanı Makis Keravnos, ekmek, süt, yumurta, bebek mamaları, bebek bezleri, kadın hijyen ürünleri, yetişkin bezleri gibi ürünlere altı ay geçerli olmak üzere KDV uygulanmamasına karar verildiğini duyurdu.

Gazete bu kararın, 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacağını yazdı.

Haravgi gazetesi ise pahalılık nedeniyle devlet gelirlerinin arttığını belirtti.

Gazete İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak Ocak-Mart 2023 döneminde devlet fazlalığının 324.1 milyon Euro olarak kaydedildiğini geçen yıl aynı dönemde ise bunun, 239.9 milyon Euro şeklinde yer aldığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi de Güney Kıbrıs’ta Nisan ayında fiyat artış hızının önemli ölçüde düştüğünü, ancak pahalılığın özellikle gıda alanında devam ettiğini bunun sonucunda da tüketicilerin giderlerinde büyük farklılıklar göremediğini yazdı.

Gazete, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 3.8 olduğunu Mart ayında ise bunun yüzde 6.1 olarak kaydedildiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023, 10:14