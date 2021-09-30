Sona gelindi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güzelyurt- Lefke Çevre Yolunun Doğancı kavşağı ile Lefke arasındaki bölümünün tamamlanmasının önünde duran kamulaştırma ve ağaç bedellerinin ödenmesi noktasında sona gelindiğini, pürüzlerin giderilmesiyle ihale sürecinin başlayacağını söyledi.

Verilen bilgiye göre, Bakan Resmiye Canaltay bölgeye giderek, çalışmaları yerinde inceledi. Güzelyurt- Lefke Çevre Yolunun yarım bölümündeki sorunlu noktalarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Karayolları Dairesi tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan sorunlu bölgelerde, yol çalışmalarının başlatılabilmesine olanak sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılıyor.

Bakan Canaltay, bölge ziyareti çerçevesinde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle yapılacak çalışmalar ve sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde de bulundu

“Uzun süredir mesaisinin önemli bir bölümünü Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun tamamen bitirilmesine yönelik harcadığını” belirten Canaltay, bu noktada, bölge sivil toplum örgütleri ve yerel yöneticileri ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Yolun tamamlanabilmesi için gerekli ihalenin, güzergâh üzerinde tarım yapan üreticilerin hasadı tamamlaması beklendiği için geciktiğini kaydeden Canaltay, hasadın tamamlanmasıyla birlikte yol güzergâhını tamamen açıp ihale sürecini başlatacaklarını kaydetti.

“Biz de, Türkiye Cumhuriyeti de projenin tamamlanması için hazır. Geriye, bölgedeki üreticilerle uzlaşı kalıyor” diyen Canaltay, bu konuda görüş birliğine varıldığını, herkesin üzerine düşeni yapmasıyla yolun kısa sürede ihaleye hazır olacağını, bu konuda üreticilere gerekli desteğin verileceğini söyledi. Canaltay, bölgenin kalkınmasın açısından yolun tamamlanmasının ciddi bir önem arz etiğinin altını çizdi.

Canaltay, “Yolun Doğancı ile Lefke arasındaki bölümünün bitirilip trafiğe açılması için hasadın bitmesi ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Türkiye’nin adamızda bu konuda kötü bir tecrübesi var. Bu nedenle, biz ev ödevimizi tamamlamadan, ihale başlaması mümkün değil” diyerek, İskele-Çayırova yolunda da benzer bir tecrübe yaşandığını, kamulaştırma tamamsa, sürecin önü açıksa, Türkiye’de ihalenin tamamlandığını ve projelerin hızla ilerlediğini söyledi.