Müftüzade’ye takdim edildi

Tuğçe Ülkü AYDIN

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin ABD doları yardımda bulundu.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi Türk üyesi Hakkı Müftüzade’yi kabul ederek, 100 Bin ABD dolarlık çeki takdim etti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri kabulde yaptığı konuşmada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin önemine işaret ederek, komitenin 1963’te adada başlayan müessif olaylarda hayatlarını kaybeden ve henüz naaşlarının nerede olduğu bilinmeyen kayıpların naaşlarının bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslimi konusunda önemli bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Toplam katkı 1 milyon Euro’yu geçmiş olacak

Türkiye olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını önemsediklerini ve ellerinden gelen tüm katkıyı yaptıklarını anımsatan Büyükelçi Başçeri, bu sene de düzenli olarak yaptıkları katkılara ilave olarak 100 Bin ABD doları katkı yaptıklarını, böylelikle 2006 yılından bu yana yaptıkları katkının 1 milyon Euro’yu geçmiş olacağını söyledi.

Müftüzade: Anavatan’a teşekkür ediyoruz

Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üyesi Hakkı Müftüzade de, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarına teşekkür ederek, Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin de belirttiği gibi 2006 yılından bu yana, TC’nin komiteye yaklaşık 1,5 Milyon Dolar katkı sağladığına işaret etti.

Katkılarından dolayı Türkiye’ye teşekkür eden Müftüzade, yapılan katkıların çalışmaları için çok önemli olduğunu vurguladı.