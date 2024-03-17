Korku yaşattı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkan TIR şoförü, 4 gencin yaralanmasına yol açtı. Kaza sonucu yaralanan 4 genç Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Haspolat Sanayi - Merkezi Cezaevi yolunda RA 451 plakalı TIR ile Lefkoşa - Gazimağusa istikametine doğru seyreden Mahmut Acu (E-57), yolun sonunda kavşağa geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde anayola çıkış yaptı. TIR sürücüsü, soldan ikinci şerit içerisine giriş yaparak, Lefkoşa – Gazimağusa anayolun üzerinde soldan ikinci şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Melin Karasalih (K-18) yönetimindeki PN 707 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle PN 707 plakalı araç kontrolsüzce savrularak yol ortasında bulunan beton bariyere vurduktan sonra sağ yan kısmına üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan PN 707 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Rifat Sarraç (E-20), Umutcan Tuna (E-20) ve Enes Sarraç (E-14) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

