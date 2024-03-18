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10 gün sürecek

Çok sayıda Kıbrıslı Türk karnaval nedeniyle Limasol’a akın etti

10 gün sürecek
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Güney Kıbrıs’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Limasol Karnavalı’nın açılışı bu yıl da coşkulu bir şekilde gerçekleşti. 
Karnaval nedeniyle çok sayıda Kıbrıslı Türk güneye geçti. Sınır kapısı Metehan’da dün yoğun geçişler nedeniyle izdiham yaşandı.
 Festival kapsamında dün geçit töreni yapıldı. İlginç kostümlerle yürüyüşe katılan binlerce kişi Limasol’u renklendirdi. 
Birbirinden farklı kostümler ve renkli şovlara ev sahipliği yapan Limasol’daki büyük yürüyüşte Kıbrıslı Türkler de özel olarak düzenlenen turlarla katıldı.
Rum basınına göre;10 gün sürecek olan karnavalın dünkü açılışına katılanların sayısı 30 bini aştı.
 

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