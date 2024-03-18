AB’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı

Güney Kıbrıs’ın Gazze'ye insani yardım gönderilmesi için başlattığı “Amalthia” girişiminin kapalı olan birçok kapıyı açtığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Konjonktür Kıbrıs Cumhuriyeti Lehine” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye insani yardım koridorunun oluşturulmasına ilişkin girişimin hayata geçirilmesiyle, Güney Kıbrıs’ın ilk testi başarıyla geçtiğini, uluslararası tebrikler ve olumlu açıklamalar aldığını yazdı.

“Amaltia” girişimiyle birlikte kapalı olan birçok kapının açıldığını yazan gazete bu durumda Rum Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığını ne yapılması gerektiğini çok iyi bildiğini belirtti.

Gazete durumların beklendiği şekilde, normal ilerleme kaydetmesi halinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Kıbrıs sorunundaki pozisyonları konusunda ikna edici olmak için bu fırsattan faydalanabileceğini belirtti.

Gazete haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Brüksel’in Orta Doğu’ya açılan kapısı olduğunu da dikkati çekti.

Open Arm Larnaka’ya dönüyor

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Gazze’ye yönelik 200 tonluk insani yardımı taşıyan Open Arms gemisinin, yükünü güvenli bir şekilde indirdiğini, yeni yük almak için ise Larnaka Limanı'na döneceğini yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis konu hakkında yaptığı açıklamada, geminin yükünün, geçen cuma akşamı güvenli bir şekilde indirildiğini, Open Arms gemisinin Güney Kıbrıs’a geri dönmesinin beklendiğini ifade etti.