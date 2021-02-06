16 sabıkası var

Suna ERDEN

Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda 8 Kasım 2020 tarihinde alacak-verecek meselesi yüzünden bir kahvehaneyi kurşun yağmuruna tutup, üç kişinin ağır yaralanmasına neden olan Taşkın Güneş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olaydan 3 ay sonra polise teslim olan zanlının kayıp olduğu dönemde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığı belirtildi. Zanlının 16 sabıkası bulunduğu açıklanarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 8 Kasım 2020 tarihinde saat 19.20 sıralarında bir kahvehaneye giden Taşkın Güneş’in daha önceden husumeti olduğu gerekçesiyle orada bulunan İbrahim Güder, Behiç Kurtcebe ve Taner Işıklar'ın üzerine doğru tabanca ile birkaç el ateş ettiğini söyledi.

Polis, açılan ateş sonucu İbrahim Güder’in karnından, Behiç Kurtçebe’nin kalçasından, Tamer Işıklar’ın ise baldırından yaralandığını belirtti. Polis, üç yaralının hastaneye kaldırıldığını, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini ancak buna rağmen henüz tam anlamıyla iyileşmediklerini açıkladı.

Yasa dışı yollardan güneye kaçtı

Polis, yaralıların çeşitli zamanlarda tedavilerine devam ettiğini ifade etti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş kovan ile 2 adet mermi çekirdeği bulunarak, emare olarak alındığını söyledi.

Polis, olay günü zanlının kullandığı NS 575 plakalı Mercedes marka aracın ise aşağı Bostancı'da ikametgâhında bulunup emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının yaklaşık 3 ay sonra 25 Ocak 2021 tarihinde avukatı ile birlikte Lefke Karakolu'na gelip teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlının kayıp olduğu dönemde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığının belirlendiğini söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, geçmişten günümüze 16 adet sabıkası bulunduğunu, ayrıca can güvenliği ve yargılanmadan kaçmasını engellemek için 3 ayı aşmayan bir süre cezaevinde beklemesini talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.