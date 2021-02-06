Sopa ile vurdu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda kavga ettiği taksiciyi darp ettikten sonra aracına hasar veren Asım Taha Peşin dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 30 Ocak 2021 tarihinde saat 17.45 sıralarında Hamitköy’de meydana gelen olayda zanlının Mumcu Sokak üzerinde Ferhat Karaman ile önce sözlü tartışmaya girdiğini söyledi. Polis, tartışma esnasında zanlı ile Karaman’ın birbirlerine burduklarını belirtti. Polis memuru, kavga esnasında zanlı Peşin’in 81 santim uzunluğundaki ahşap sopa ile Ferhat Karaman'ın TLU 063 plakalı ticari aracının sağ ön kapısına vurduğunu açıkladı.

Polis, Karaman’ın aracına binip gitmek üzereyken zanlının da harekete geçtiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının park yerinden çıkmaya çalışan Karaman’ın aracının yolunu kendisine ait

54 TH 314 plakalı araç ile tıkayıp çarpışmaya neden olduğunu açıkladı. Şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.

Polis, bu süre içerisinde zanlının ticari araca verdiği hasarın 15 bin lira olduğuna dair tespit yapıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci statüsünde olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.