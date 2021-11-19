Silah temin etmekle suçlanıyor

İsrail'in en zengin dördüncü adamı olan milyarder Teddy Sagi'ye suikast girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Azeri Orkhan Aşadov’un KKTC’deki suç ortağı yakalandı. Polis ekipleri tarafından İskele’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Tural Aliyev’in Orkhan Aşadov’a susturuculu tabancayı temin ettiği iddia edildi.

Sorgulanan Aliyev, Orkhan Aşadov'a tabancayı temin ettiğini itiraf etti.

Polis; Tural Aliyev’in ikamet ettiği yerlerde ve Orkhan Aşadov’un Lefkoşa’da kaldığı butik otel odasında arama yaptı.

Yapılan aramada bir adet cep telefonu tespit edilirken, incelenmek üzere DATA şubesine gönderildi.

Cep telefonunda yapılan incelemede Orkhan Aşadov’un, Tural Aliyev ile 2021 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Gazimağusa'da susturuculu tabanca temini konusunda iletişime geçtiği tespit edildi.



Mahkemeye çıkarılan Aliyev hakkında soruşturma amaçlı tutukluluk emri alındı.

Hizbullah bağlantısı iddiası

İsrail basınında yer alan bazı haberlere göre, Azeri şüphelinin Rusya Federasyonu pasaportuna sahip olduğu yazılırken, bazıları şüphelinin cep telefonunda terör örgütü Hizbullah ile ilgili görüntülerin de tespit edildiğini öne sürdü.

Öte yandan bazı kaynaklar ise Asadov’un Rus Mafyası bağlantısı olduğunu yazdı.

KKTC’de konakladı

Azeri uyruklu 38 yaşındaki Orkhan Aşadov, Larnaka Havaalanı üzerinden adaya gelmişti. Kuzey Kıbrıs’ın Lefkoşa ilçesinde butik bir otelde konaklayan ve sık sık güney ile kuzey arasında mekik dokuyan; elektrikli scooter’la Metehan Sınır Kapısı’ndan giriş-çıkış yapan tetikçi, 28 Eylül’de Rum kesiminde yakalanmıştı. Zanlının kiraladığı araçta susturuculu silah bulunurken, tetikçinin hedefinin İsrail'in en zengin dördüncü kişisi olan milyarder Teddy Sagi olduğu iddia edilmişti.

Asadov ile birlikte üçü Pakistanlı 4 şüpheli de yakalanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2021, 11:01