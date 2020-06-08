Asgari ücretin 100 katına kadar ceza

Meclis yeni bir çevre yasası için çalışma başlattı... Asgari ücretin 100 katına kadar ceza mümkün olabilecek

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Cumhuriyet Meclisi genel kurulunun finans yasası dışında bir diğer gündem maddesi  Çevre ve atıklar konusu idi. Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu hazırlanan değişiklik yasa tasarısı ile ilgili bilgi verdi.
Hasipoğlu, yasada yapılan düzenlemelere dikkat çekti, asgari ücretin 100 katına kadar cezaların artırılacağını kaydetti.
Hasipoğlu’nun ardından kürsüye CTP Milletvekili Doğuş Derya geldi. Derya, yasada bir takım eksiklikler olduğuna vurgu yaptı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da yaptığı konuşmada, Turizm Bakanlığı döneminde yapılan bir ankete dikkat çekerek Turistlerin en çok şikayetçi olduğu konunun çevre olduğunu hatırlattı. Müfredat önerisi getirdi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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Gercekci
Gercekci - 3 saat Önce

Guzel kararalar bunlar. Tebrikler.

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