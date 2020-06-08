Eylem komiteye havale

Taşımacıların eylemleriyle ilgili bir komite oluşturulması kararlaştırıldı. Ancak taşımcılar eylemlerinden vazgeçmiyor.. Araçlar lefkoşa'da kalacak

Eylem komiteye havale
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KAR-İŞ eski başkanı Fuat Topaloğlu yapılan görüşmeleri Diyalog TV canlı yayınında değerlendirdi. Topaloğlu, bir komite kurulması yönünde bir anlaşma yaptıklarını ancak hükümetin talepleri karşısında sürekli para olmadığına yönelik şikayetlerde bulunduğunu belirtti.

Toplu taşımacılık için hükümetin bir care bulması gerektiğine değinerek ‘Eylemimiz devam ediyor’ dedi.

Topaloğlu şöyle konuştu:

‘Sermayeye ciddi krediler, bazıları alıp bunu hesaplarına yatırıyorlar ama bizim gibi toplumun büyük bir bölümüne para yoktur diyorlar. 15 bin kişi ve binden fazla araç  ile toplu taşımacılıktan ekmek yiyor. Hükümet taleplerimize cevap vermek zorundadır.’

Yeni otobüs alan bir kaç arkadaşlarının banka borçlarını deyemediği için araçlarının bankalar tarafından alındığını anlatan Topaloğlu, eylemdeki amaçlarının sadece toplu taşımacılığın devam etmesi olduğunu belirtti.

‘Bize toplu taşımacılık istemiyoruz desinler bilelim, ona gore hareket edelim’ diyen Topaloğlu otobüsleri Lefkoşa’da bırakacaklarını ve eylemlerine devam edeceklerini kaydetti 

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 17:23
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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