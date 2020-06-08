Görüşmeden sonuç yok, eylem devam edecek

Eylemdeki Kar-İş yetkilileri ile Başbakan Ersin Tatar arasındaki görüşmeden bir sonuç çıkmadı… Otobüsçülerin eylemi devam edecek

Görüşmeden sonuç yok, eylem devam edecek
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Meclis önünde eylem yapan Kar İş yetkililerini Meclise’e davet eden ve bir buçuk saat süreyle göçrüşen Başbakan Ersin Tatar, eylemcileri ikna edemedi…
Görüşme sonrasında eylemcilerin yanına gelen yetkilier, taleplerin,in hükümet tarafından kabul edilmediğini açıkladı
Kar İş yönetimi, hükümetin karşı önerilerini ise kabul etmedi.
Eylemlerinin artarak devam edeceği bildirildi

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 18:33
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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