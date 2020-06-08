Meclis önünde eylem yapan Kar İş yetkililerini Meclise’e davet eden ve bir buçuk saat süreyle göçrüşen Başbakan Ersin Tatar, eylemcileri ikna edemedi…
Görüşme sonrasında eylemcilerin yanına gelen yetkilier, taleplerin,in hükümet tarafından kabul edilmediğini açıkladı
Kar İş yönetimi, hükümetin karşı önerilerini ise kabul etmedi.
Eylemlerinin artarak devam edeceği bildirildi
Görüşmeden sonuç yok, eylem devam edecek
Eylemdeki Kar-İş yetkilileri ile Başbakan Ersin Tatar arasındaki görüşmeden bir sonuç çıkmadı… Otobüsçülerin eylemi devam edecek
Meclis önünde eylem yapan Kar İş yetkililerini Meclise’e davet eden ve bir buçuk saat süreyle göçrüşen Başbakan Ersin Tatar, eylemcileri ikna edemedi…
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