Görüşmeden sonuç yok, eylem devam edecek

Meclis önünde eylem yapan Kar İş yetkililerini Meclise’e davet eden ve bir buçuk saat süreyle göçrüşen Başbakan Ersin Tatar, eylemcileri ikna edemedi…

Görüşme sonrasında eylemcilerin yanına gelen yetkilier, taleplerin,in hükümet tarafından kabul edilmediğini açıkladı

Kar İş yönetimi, hükümetin karşı önerilerini ise kabul etmedi.

Eylemlerinin artarak devam edeceği bildirildi

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 18:33