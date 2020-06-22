Sokak ortasında kavga, bir kişi öldü

Güney Kıbrıs’ta dün gece iki grup arasında çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Yabancı uyruklu oldukları belirtilen iki grup arasındaki tartışmanın Ledra’da yaşandığı belirtildi. Olayın ardından kavga eden grubun kayıplara karıştığı, polisin failleri aradığı kaydedildi. Rum haber kaynakları olayın dün gece 22.00 sıralarında meydana geldiğini, yabancı uyruklu iki grubun sokak ortasında kavga ettiğini, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdıklarını duyurdu. Olayda bir kişinin öldüğü kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 10:13