40 yaşında veda etti

İnönü’nün sevilen insanlarından Salih Mirka yaşamını yitirdi

40 yaşında veda etti
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İnönü’nün sevilen insanlarından Salih Mirka 40 yaşında hayata veda etti. 
Salih Mirka, bir süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 
Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede olan Mirka, dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. İnönü’de yaşayan Mirka’nın bekâr olduğu dün ikindi vakti köy mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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