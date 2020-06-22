İngilizce belge istendi

Onur ULAĞ

Sınır kapılarının 3 ayı aşkın bir zaman kapalı tutulması sonrasında Rum Yönetimi dünden itibaren Lokmacı hariç diğer kapıların açıldığını duyurdu. Ancak; güneye geçişlerle ilgili bazı şartlar ortaya koydu.

Buna göre Güney’de çalışan veya eğitim gören Kıbrıslı Türklerle, KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitler’den bir defaya mahsus PCR testi istenecek. Diğer Kıbrıslı Türklerden ise her geçişte 72 saatlik PCR testi istenecek.

Rum Yönetimi’nin bu şartı, güneye geçmek isteyen Kıbrıslı Türkler açısından çok ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Maronit’ler geçemedi

Bu arada kuzeyde yaşayan Maronit’lerin bir kısmı dün Metehan Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçmek isteyince ‘PCR’ belgesinin Rumca olmasından dolayı KKTC muhaceretinin engeliyle karşılaştı.

“Rumca okuyacak memur olmadığı’ gerekçesiyle Maronit’lere ‘Noterden İngilizce tasdikli belge’ almaları tavsiye edildi.

Bunun üzerine Maronitler moral bozukluğu içinde güneye geri dönüş yaptı.

Pile’de 336 kişiye test

Öte yandan dün sabah 09.00’dan itibaren Pileliler için Beyarmudu Sınır Kapısı’nda toplu PCR testleri yapılmaya başlandı.

Köy muhtarı Veysal Güden, testlerin 12 yaşın altındaki çocuklar dışında Pile’de ikamet edenlere yapıldığını söyledi. Güden, dün 336 Kıbrıslı Türk’e KKTC Devleti tarafından ücretsiz test yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu; “Kuzeye geçmek isteyenler test yaptı ancak şimdi bürokratik işlemleri bekleyecek. Çünkü önce test sonuçları çıkacak, yetkili makamlara gönderilecek. Daha sonra rapor bize ulaşacak ve öyle geçişler başlayabilecek.”

Güden, yorucu ve üzücü 3 ay geçirdiklerini belirterek, “ Umarım bir daha asla böyle bir süreç yaşamayız” dedi.