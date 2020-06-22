Yüzüğü kovaya sakladı

Ahmet Sarı, Gönyeli’de boyamak için girdiği evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Evden alyans yüzük, 600 Sterlin ve 2 bin TL para çaldığı belirtilen zanlı ev sahibinin ihbarı üzerine yakalandı.

Zanlının çaldığı yüzüğü boya kovasına sakladığı, paranın bir kısmının aracında ve üzerinde bulunduğu açıklandı.

Zanlı dün çıkarıldığı mahkemede pişman olduğunu söylerken, ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Ahmet Sarı’nın 20 Haziran’da Gönyeli’de bir şahsa ait evi boyamak için gittiğini söyledi.

Polis, zanlının evin yatak odasındaki çekmecede bulunan 18 ayar alyans yüzüğü, 600 Sterlin ve 2 bin TL parayı çaldığını söyledi. Zanlının ihbar üzerine tutuklandığını kaydeden polis, aracında yapılan aramada 200 Sterlin bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 200 TL bulduklarını, alyans yüzüğün ise boya kovasına sakladığını tespit ettiklerini söyledi. Gözaltına alınan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, çalınan paradan 400 Sterlin ile bin 800 TL’nin henüz bulunamadığını ifade etti. Zanlının kayıp para ile ilgili ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta üç gün süre ile tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Bir anlık bir şeydi. Şimdi çok pişmanın” dedi.

