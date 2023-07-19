Son yılların rekoru

Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz Haziran ayında 456 bin 985 turist ağırladığı, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.7 oranında bir artış anlamına geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Ofisi'nin verilerine dayanarak Haziran 2023’te Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısının, Haziran 2022’ye oranla yüzde 22.7 artış göstererek 372 bin 324’ten, 456 bin 985’e yükseldiğini yazdı.

Ocak-Haziran 2023 döneminde gelen turist sayısının bir milyon 613 bin 690 olduğunu yazan gazete, 2022 yılının aynı döneminde bu rakamın bir milyon 221 bin 382 olduğunu belirtti.

Habere göre, ülkeye 2019 yılında Ocak-Haziran döneminde ise bir milyon 631 bin 23 turist geldi.

En çok turistin geldiği İngiltere'den gelenlerin oranının ise yüzde 34.8 (159 bin 61) olduğu belirtildi.

En çok turistin geldiği diğer ülkelerin ise yüzde 10.2 (46 bin 402) ile İsrail; yüzde 6.6 (30 bin 293) ile Polonya; yüzde 5 (22 bin 724) ile İsveç ve yüzde 4.5 (20 bin 722) ile Yunanistan olduğunu yazan gazete, Haziran 2023’de seyahat amaçlarının yüzde 81.7’sinin tatil, yüzde 12.6’sının arkadaş veya akraba ziyareti, yüzde 5.5’nin ise mesleki olduğuna işaret etti.