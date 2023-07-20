İş bulamıyorum

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa ve Girne bölgelerinde, 2008 yılından bu yana birçok kişiden sahtekarlıkla para temin eden Kadriye Denise Sürücü, bu kez Gazimağusa köylerinden İnönü ve Korkuteli’nde kendini gösterdi. İnönü köyünde iki farklı tarihte başkasının kimliğine bürünen ve 750 TL parayı sahtekarlıkla temin eden Sürücü, Korkuteli köyünde bir kafeteryada yiyip içtikten sonra, 105 TL hesabı, “bankamatikten çekip geliyorum” diyerek çıktığı işletmeye geri dönmeyerek ödemedi. Dörtyol polisi tarafından önceki gün tespit edilen Sürücü, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Taksi parasına ihtiyacım var dedi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cihat Doğan, zanlının, 29 Nisan 2023 tarihinde, İnönü’de, Ç.B. isimli şahsa, kendisini bir tanıdığının kızı olarak tanıtarak, taksi parası için 500 TL’ye ihtiyacı olduğunu söyleyerek, sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının, 12 Temmuz 2023 tarihinde, yine aynı köyde, Ö.Ç.’ye “Beni Tahir usta yolladı” diyerek 250 TL istediğini ve parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Zanlının, 13 Temmuz’da bu kez Korkuteli’nde, Fidan isimli kafeteryada, 105 TL tutarında aldığı yiyecek ve içeceklerin hesabını, bankamatikten para çekip gelme bahanesiyle işletmeden ayrıldığını ve geri dönmediğini açıkladı. Zanlının, 18 Temmuz’da Gazimağusa’da tespit edildiğini bildiren polis, bir çok benzeri mesele nedeniyle de aranmata olan zanlının, poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tedaviye ihtiyacım var

Mahkemede söz alan zanlı, “sabıkalıyım, iş bulamıyorum, ayrıca tedaviye ihtiyacım var” şeklinde konuştu. Mahkeme zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.