Ortak açıklama yapılacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı'na bir ziyaret gerçekleştirmesi konusunda olumlu bir yanıt aldığını ifade etti.

Hristodulidis, Antropoloji Laboratuvarı’nı Tatar ile birlikte ziyaret etmek için Temmuz sonunda belirli bir günü görüştüklerini söyledi.

Ortak ziyaret sonrasında ortak bir açıklama yapılması konusunda da dün bir hazırlığın başladığını söyleyen Hristoduldis, bu ortak açıklamanın sonuçlandırılması temennisinde bulunurken bu ziyaretin yapılması konusunda herhangi bir zorluk görmediğini, bunun olumlu bir mesaj göndereceğini de belirtti.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023, 09:47