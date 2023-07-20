Resmi açılış bugün

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan tek hava kapısı Yeni Ercan Havalimanı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle resmen açılıyor.

Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere bugün KKTC’ye geliyor.

Erdoğan ve beraberindeki heyetin bugün öğle saatlerinde yeni Ercan'a ilk kez inecek uçakla KKTC’ye gelmesi bekleniyor.

Erdoğan, yeni Ercan Havalimanı terminal binası ve pistinin açılışını yapacak.

21 Temmuz’da saat 07.00’den itibaren uçuşlar yeni terminal binasından başlayacak.

Yeni terminal binasındaki ilk uçuş 21 Temmuz’da saat 07.40’da PGT1851 sefer sayılı Pegasus Hava Yolları’nın Ercan-Adana seferi olacak.

Böylece 21 Temmuz sabahı geliş/gidiş uçuşları yeni terminal binasından başlayacak.

İkinci asrın projesi

Başbakan Ünal Üstel, “ikinci asrın projesi” diye nitelediği yeni Ercan Havalimanı açılışının yapılmasıyla, Kıbrıs Türk halkının barışa ve özgürlüğe kavuştuğu günün yıl dönümünde ulaşımda da özgürlüğe ulaşacağını söyledi.

Üstel, “20 Temmuz, Kıbrıs Türkü’nün kurtuluşudur” diye konuştu.

Erdoğan 200 kişilik heyetle geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 200 kişilik heyetle Körfez turundan direkt Ercan’a geleceğini ve havalimanının açılışını yapacağını kaydeden Üstel, yeni havalimanının ekonomiye ve turizme ivme katacağını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, tamamen modern bir havalimanı yapıldığını kaydederek, bagajlarda da dijital sisteme geçileceğini, bunun özellikle İngiltere yolcuları için önem taşıdığını, yolcuların uçaktan inip beklemesi uygulamasının kaldırılması için de İngiltere nezdinde hukuki girişim yapacaklarını açıkladı.

Yolcu kapasitesi 15 milyona kadar çıkabilir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni pist ve terminal binasına kavuşan Ercan Havalimanı'nın KKTC'nin dünyaya açılan penceresi olacağını söyledi.

Havalimanı projesinin KKTC'nin prestijli projelerinden biri olduğunu ve yap-işlet-devret modeliyle inşa edildiğini anlatan Arıklı, "Ercan Havalimanı, KKTC'nin dünyaya açılan penceresi olacak. Havalimanı yılda 10 milyon yolcu kapasiteli fakat bu ek bir yatırımla 15 milyona kadar çıkabilir. Dolayısıyla buna, bizi 2050'li yıllara kadar taşıyacak bir yatırım diyebiliriz." dedi.