Akaryakıt yine zamlandı

Akaryakıta zam geldi. Yeni fiyatlara göre; 95 ve 98 oktan benzine 1.21 TL, Euro Dizele 0.74 kuruş, gazyağına 0,66 kuruş artış yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca gece yarısından itibaren 95 oktan benzin 27.26 TL, 98 oktan benzin 27.81 TL, Euro Dizel 24.85 TL, gazyağı 24.77 TL’den satışa sunuldu.
Akaryakıta zam geldi. Yeni fiyatlara göre; 95 ve 98 oktan benzine 1.21 TL, Euro Dizele 0.74 kuruş, gazyağına 0,66 kuruş artış yapıldı.
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YORUMLAR
Ck - 58 saniye Önce
Hayırdır yaa siz hep indirim yapardiniz??? Ne oldu da böyle haftada bir zam yapmaya basladiniz?
Masriflar nasil cikacak halkin cebinden kendileri bisey odeycek deği zefkini surecekler