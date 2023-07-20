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Akaryakıt yine zamlandı

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Akaryakıt yine zamlandı
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Akaryakıta zam geldi. Yeni fiyatlara göre; 95 ve 98 oktan benzine 1.21 TL, Euro Dizele 0.74 kuruş, gazyağına 0,66 kuruş artış yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca gece yarısından itibaren 95 oktan benzin 27.26 TL, 98 oktan benzin 27.81 TL, Euro Dizel 24.85 TL, gazyağı 24.77 TL’den satışa sunuldu. 
 

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YORUMLAR
Utanın
Utanın - 51 dakika Önce

Masriflar nasil cikacak halkin cebinden kendileri bisey odeycek deği zefkini surecekler

Ck
Ck - 58 saniye Önce

Hayırdır yaa siz hep indirim yapardiniz??? Ne oldu da böyle haftada bir zam yapmaya basladiniz?

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