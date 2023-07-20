Akaryakıt yine zamlandı

Akaryakıta zam geldi. Yeni fiyatlara göre; 95 ve 98 oktan benzine 1.21 TL, Euro Dizele 0.74 kuruş, gazyağına 0,66 kuruş artış yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca gece yarısından itibaren 95 oktan benzin 27.26 TL, 98 oktan benzin 27.81 TL, Euro Dizel 24.85 TL, gazyağı 24.77 TL’den satışa sunuldu.

