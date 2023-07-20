Avrupa Birliği finansmanı ile Çevre Koruma Dairesi bünyesinde Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı kurulduğu açıklandı.

KKTC'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan laboratuvarda yapılan analizlerde 3 ithalatçıya ait mangal kömürleri sakıncalı bulundu, ülkeye girişlerine izin verilmedi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

“Avrupa Birliği finansmanı ile Çevre Koruma Dairesi bünyesinde Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı kurulmuştur.

Bu laboratuvarda;

1-Sanayide kullanılmak üzere ithal edilen taş kömürü, linyit kömürü gibi kömürlerde kükürt içeriği analizi, kükürt içeriğinin %1’den az olması gerekmektedir. Analiz sonuçları bu sınır değere göre değerlendirilmektedir

2-Elektrik Santralları için Ülkeye ithal edilen fuel oil için kükürt içeriği analizi. Kükürt içeriğinin %1’den az olması gerekmektedir. Analiz sonuçları bu sınır değere göre değerlendirilmektedir

3-Ülkeye ithal edilen mangal kömürü / kömür briketi’nde Sabit Karbon, Nem ve Kül analizleri sonuçları TSE standartlarına göre değerlendirilmektedir.

Söz konusu laboratuvar katı ve sıvı yakıt analizleri ile hava kalitesi çevre analizleri yapan ülkemizdeki ilk ve tek laboratuvar olma özelliğine sahiptir.

Yakıt kalitesi laboratuvarının devreye girmesi sonrası bugüne kadar ülkeye ithal edilmek istenen yakıtlardan alınan numunelerden yapılan analizlerden ilgili standartları sağlamayan üç ithalatçıya ait mangal kömürlerinin ülkeye girmesine onay verilmemiştir.”