5 yıl daha bu şekilde

Suna ERDEN

Elektrik Kurumu ‘trafo bakımı’ gerekçesiyle dün Lefkoşa ve Gazimağusa başta olmak üzere birçok bölgede saatlerce elektrik kesintisine gitti. Aşırı sıcaklarda bunalan vatandaşlar, elektrik kesintilerine isyan ederek, “Barış Harekatı’nın 49’uncu yılında hala çağdışı şartlarda yaşatılıyoruz” dedi.

Elektrik Kurumu, düşük fiyatla gemiden elektrik öneren Karadeniz Holding’i dikkate almazken, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında AKSA’ya 15 yıllık yeni bir sözleşmenin yolunu açan şartnameyi kabul etti. Buna göre; 5 yıllık süre içinde enterkonnekte sisteme geçilmemesi halinde sözleşme feshedilebilecek.

Diyalog muhabirine konuşan bir yetkili; AKSA ile 15 yıllığına yeni bir sözleşmenin bu şartlarda kesin olduğunu belirtirken, kablo ile elektriğin gelmesine kadar hem Kıb-Tek’e hem de AKSA’ya ikişer adet jeneratör ilave edileceğini söyledi.

Şartnamede neler var

Madde 20’ye göre; Kıb-Tek tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen aksaklıkların yükleniciye (müteahhit) yazılı olarak bildirilmesinin ardından 30 gün içerisinde yüklenicinin bildirimdeki tedbirleri almaması veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi, uymaması, aykırı davranması veya işi bırakması halinde Kıb-Tek, sözleşmeyi, herhangi bir hüküm istihsaline mahkemelerden karar almaya, ihtar ve protestoya gerek olmaksızın tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Fizibilite raporunun Kıb-Tek’e sunulması ve TC-KKTC Enterkonnetke Sisteminin hayata geçirilmesi için ilgili tüm sözleşmelerin yürürlüğe girmesi ve tüm izinlerin Kıb-Tek veya ilgili resmi makamlar tarafından yükleniciye temin ve teslim edilmesinden sonra 5 yıl içinde Enterkonnetke Sistem faaliyete geçmezse sözleşmenin feshi için sebep oluşturur.

Sözleşmenin bu şartlarda feshedilmesi halinde yüklenici, Kıb-Tek’ten hiçbir hak talep edemez. Yüklenicinin kesin talimatı, Kıb-Tek adına nakde çevrilerek, irad kaydedilir ve ödenmemiş istihakları tutulur.

Enterkonnetke Sisteminin hayata geçirilmesi aşamasında TC veya KKTC’den herhangi birinin Enterkonnetke Sisteminin kurulmasından vazgeçmesi sözleşme için fesih sebebi değildir.

Madde 30- Yüklenicinin iflası

Yüklenicinin iflası halinde ya da sanatını yapmaktan men edilmesi halinde, Kıb-Tek, istediği anda yükleniciye yazılı olarak bildirimde bulunarak, herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeyi yürürlükten kaldırır ve teminatını irat kaydeder. Ancak bu durum Kıb-Tek’in tahakkuk etmiş ya da edecek herhangi bir tasarruf ve tazminat hakkını ortadan kaldırmaz.

Elektrikle ilgili müjde verilecek

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı KKTC ziyaretinde elektrikle ilgili müjde vereceklerini söyledi.

Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye ile arasında oluşturulacak çift yönlü elektrik projesine yönelik devletlerarası mutabakat metninin imzalanmasını tarihi bir adım olarak nitelendiren Başbakan, KKTC’nin kurulduğu yıldan bu yana birçok metine giren projeyi KKTC’nin 40’ıncı yılının kutlanacağı bu dönemde gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Üstel, “Bir yıllık fizibilite raporları çalışılacak ve ardından da kablo ile elektrik 3-4 sene içinde gelecek. Böylece ülkenin bu yönde yaşadığı sıkıntılar son bulacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023, 09:45