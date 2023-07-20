Gökyüzünde muhteşem şov

Girne Kordonboyu’nda bir araya gelen vatandaşlar Solo Türk pilotlarının gökyüzündeki akrobasi dansını ilgiyle izledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu gösteriyi izleyenler arasındaydı.

Özellikle de çocukların heyecanla takip ettiği gösteriler, Girne’nin farklı bölgelerinden de görüldü. Birçok kişi gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteriye yoğun ilgi nedeniyle Girne'de bir süre trafik sıkışıklığı yaşandı.



Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023, 10:08