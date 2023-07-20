Bağımsızlığın 49’uncu yılı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları, 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) televizyonundan yayımlanan konuşmasıyla dün başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRTK ekranlarından saat 12.00’de yaptığı konuşmada, halkın 20 Temmuz Barış Harekâtı ile elde ettiği en büyük kazanımlardan birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kavuşmak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına özgürlüğü ve bağımsızlığı getiren, vatanı ve devleti yaratabilme yolunu açan 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıl dönümüne gelindiğini hatırlatarak, “En büyük bayramımızı büyük bir coşku ve heyecanla kutlarken, aziz şehitlerimizi, özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Merhum liderlerin anıtlarına çelenkler konuldu

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümü kapsamında Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarlarında ve Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törenlere Tatar’ın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 39'uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Partisi CTP Başkanı Tufan Erhürman katıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de törende hazır bulundu.

Muharip derneklerden, sivil toplum örgütlerinden, okullardan, kurum ve kuruluştan temsilcilerin de yer aldığı tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anıtlara çelenk sunmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal marşıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel defterlerini de imzaladı.

Şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Boğaz Şehitliği'ndeki tören şehitliğe çelenkler sunulmasıyla başladı, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Şehitlik Özel Defteri’ni imzalamasının ardından son buldu.

Ecevit minnetle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı talimatını veren Bülent Ecevit, Lefkoşa Göçmenköy’deki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Sönmezliler Ocağı himayesinde düzenlenen törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin yanı sıra muharip dernek temsilcileri katıldı.

Anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın ardından törene katılanlara hitap eden Töre, 74 Mutlu Barış Harekâtı'nın mimarları dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı minnetle andıklarını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün 20 Temmuz 1974’te adeta yeniden doğduğunu söyleyen Töre, adaya o dönemde vurulan Türk mührünü kaldırmaya gerek içte, gerekse dışta hiçbir gücün yetmeyeceğini ifade etti.

Göndere çekilen Türk bayrağının hiçbir zaman inmeyeceğini kaydeden Töre, vatan uğruna şehit düşen Mehmetçik ve mücahitleri rahmetle anarak sözlerini tamamladı.