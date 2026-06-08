Beş tutuklu var

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, bir günde toplam 2 bin bir araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 47 araç trafikten men edilirken, beş sürücü tutuklandı.

Denetimlerde en fazla ihlalin hız sınırı aşımı olduğu belirlendi. Bu kapsamda 137 sürücü, yasal hız sınırının üzerinde araç kullanmaktan rapor edildi.

Diğer ihlaller ise şöyle sıralandı: 20 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4 sürücü sigortasız araç kullanmak, 2 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10 sürücü emniyet kemeri takmamak, 13 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 25 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, bir sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, bir sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2 sürücü aracın ışık kurallarına uymamak ve 63 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.