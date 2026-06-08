El Nino riski var

Sıcaklık ve yağış düzenini etkileyerek küresel iklimde ısınmaya neden olan El Nino hava olayının bu yaz dünyada etkili olması beklenirken, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Kıbrıs’ın da bu süreçten dolaylı olarak etkileneceğini söyledi.

Güneş, “El Nino koşulları gerçekleşirse, Kıbrıs’ta hem yaz hem de kış aylarında ortalamanın üzerinde sıcaklık, daha uzun ve şiddetli kuraklık, azalan toplam yağış veya kısa süreli şiddetli yağışlar görülebilir” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayarak, yaz öngörülerini aktaran Güneş, bu yıl sık sık hava kirliliği yaratan toz taşınımıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

El Nino’nun sıcaklık artışı, kuraklık, şiddetli yağış, sel ve fırtına gibi ekstrem (aşırı) hava olaylarını beraberinde getirdiğine dikkat çeken Sinan Güneş, Kıbrıs gibi Doğu Akdeniz ülkelerinin bu durumdan doğrudan değil, atmosferik dolaşım yoluyla etkilendiğini belirtti.

2025’te 98 gün toza maruz kaldık

Son dönemde sık sık hava kirliliği yaratan tozla ilgili de açıklamalarda bulunan Güneş, 2023’ten bu yana toz taşınımında kademeli bir artış olduğunu kaydederek, “2025’te 98 gün toza maruz kaldık” dedi.

Tozlu gün sayısındaki artışın, Doğu Akdeniz'in bulunduğu coğrafyayı etkileyen alçak basınç sistemleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Sinan Güneş, 2011’de yalnızca 15 gün olan tozlu hava süresinin; 2023’te 61, 2024’te 73, 2025’te ise 98 güne yükseldiğini aktardı. Güneş, 2026’nın ilk 5 ayında 40 gün toz taşınımı olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın coğrafi konumu nedeniyle dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika (Sahra Çölü) ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının doğrudan etkisi altında olduğunu belirten Güneş, toz taşınımının temel nedeninin kuraklık ve çölleşme olduğunu vurguladı. Güneş; çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklığın Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu birçok ülke için ciddi tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Gözlem Kulesi şart

Meteoroloji Dairesi’nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Güneş, meteorolojik ölçümleri aksatmadan sürdürdüklerini, sayısı 47’e yükseltilen otomatik istasyonların Alagadi ve Gazimağusa’da karasal bölgeye kurulması için ekiplerin sahada olduğunu açıkladı.

Nem, sıcaklık, basınç, rüzgar, yağış ve güneş gibi parametrelerin anlık verilerle takip edilebildiği bu istasyonların dördünün Avrupa Birliği’nin katkısıyla kurulduğunu kaydeden Sinan Güneş, dairenin Ercan Havalimanı’nda bulunan eski binasındaki tadilat çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Güneş, Ercan Havalimanı’na Meteoroloji Gözlem Kulesi yapılmasının şu an için dairenin en önemli ihtiyacı olduğunu vurguladı.