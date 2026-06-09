‘Herkesin sorumluluğu’

Ömer KADİROĞLU

Son günlerde artan sıcaklıklarla birlikte yangın riski yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar hem bireysel hem de kurumsal önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, özellikle yol kenarlarında biriken kuru otlar, dikkatsizce atılan sigara izmaritleri ve cam atıkların yangınların en önemli nedenleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, temizlik çalışmalarının tüm bölgelerde düzenli şekilde yapılması çağrısında bulundu.

Ne dediler…?

İbrahim Emindayı

“Havaların ısınmasıyla birlikte yangınlar da başladı. Piknik yerlerinde şişerler camlar, arabada giderken yola sigara atanlar var. Yaşadığım bölgede kuru otlar yarım yamalak temizlendi. Tam bir temizlik yapılmadı. Yangınlara karşı tedbir olarak kuru otların temizlenmesi ve çevreye karşı duyarlı olunarak alınabilir.”

Yusuf Dibi

“Yaşadığım bölgedeki kuru otlar temizlendi. İnönü bölgesinde belediye gerekli temizlik çalışmalarını yaptı ancak yaşadığımız bölge dışında temizlik yapılmadı. Diğer yandan yangınların yaşanmaması için ateş yakıldığı zaman iyice söndürülmeli ve arabalarda sigara içip camdan dışarı atılması çok büyük tehlike o nedenle gerekli tedbirleri almamız gerekiyor.”

İbrahim Törer

“Yaşadığım bölgede belediye gerekli temizliği yaptı ancak bazı yerlerde yeterli temizlik yapılmıyor ve yangına neden oluyor. Yangının büyük zararlara yol açmaması ve yaşanmaması adına gerekli temizlik çalışmalarının yapılması gerekiyor. Kırık camlar çevreye atılmamalı, sigara içenler de dikkatli olmalıdır.”

Cuma Gülmez

“Havalar ısındı ve yangınlar başladı. Yaşadığım bölge olan Alayköy’de belediye gerekli temizliği yaptı ancak gezdiğimiz birçok bölgede henüz temizlik yapılmadı, bu nedenle sıkıntı yaşanabilir. Yangınlarla ilgili hükümet edenlerin de vatandaşların da gerekli tüm tedbirleri alması gerekiyor. Araba sürerken içilen sigaralar camlardan atılıyor cam şişeler otlar içerisine atılıyor ve yangın riski oluşuyor. Yangın önlemleri içerisinde en önemli durum genel temizliğin yapılmasıdır.”

Sevim Ulukan

“Ben Lefkoşa’da kalıyorum ve belediye gerekli temizlikleri yapıyor. Bazı noktalarda ot temizliği henüz yapılmadı ve bu sıcaklarda yangın riski taşıyor. Vatandaşlar da yetkililer de gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. Vatandaşlar evlerinin yanlarını, yetkililer de yol kenarlarını temiz tutmalıdır.”

Bayram Özaslan

“Sıcak havalar nedeniyle yangınlar başladı. Sigaraları ve cam şişeler, gelişigüzel çevreye atılmamalı. Yaşadığım bölge olan Yeniceköy’de belediye tarafından temizlik yapıldı ancak birçok noktada yol kenarları sıkıntılı durumdadır. Yetkililer de vatandaşlar da üzerine düşenleri yapar önlemleri alırsa yangınlar azalacaktır.”

Mustafa Çağlan

“Ben Boğaz’da kalıyorum ve yaşadığım yerde vatandaşlar da bağlı olduğum Dikmen Belediyesi de temizlikler yapıyor. Yangınlara karşı alınabilecek en güzel tedbir herkesin duyarlı olmasıdır. Şimdi insanlar yolda giderken sigara içiyor ve yola atıyor sonra da yangın çıkıyor. En büyük yangınlar sigaradan ve piknik alanı olmayan yerlerde yakılan ateşlerden dolayı çıkıyor. Hükümet de vatandaşlar da temizlik yapıp gerekli önlemleri almaları gerekiyor.”

Sabiha Alioğlu

“Havalar ısındı ve yangınlar başladı. Ben çok çevreci olduğumu düşünüyorum. Yere çöp atan ve çevreyi kirletenlerle tartışıyorum yangın olduğu zaman da çok üzülüyorum. Yaşadığım bölgede belediye gerekli temizliği yaptı ancak gezdiğimiz yerlerde hala yol kenarlarının temizlenmediğini görüyorum ve büyük tehlike olarak düşünüyorum. Herkes kendi çevresini temiz tutmalı, bahçesinin otunu kesmeli yetkililer de kamusal alanlardaki temizlikleri yapmalıdır ki yangın risklerini ortadan kaldıralım.”

Hüseyin Otkan

“Her taraf yangın riski ile adeta barut fıçısı gibidir. Vatandaşların da yetkililerin de dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Olur, olmaz yerde ateş yakılmamalı, sigara atmamalı, ot temizliği yapılmalıdır. Hükümet de yangın riski yüksek olan hassas bölgelerde nöbetçi itfaiyeler yerleştirmelidir.”