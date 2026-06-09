Büyük zarar

Lefkoşa’da 1-7 Haziran tarihleri arasında 14 yangın meydana gelirken, olaylar sonucu yaklaşık 4 milyon TL’lik maddi hasar oluştu. Yangınların çıkış nedenleri arasında rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımlar ilk sırada yer aldı.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından yayımlanan raporda, söz konusu dönemde 8 ekin yangını ile 6 kuru ot ve çöp yangını meydana geldiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin toplam 36 yangın olayına müdahale ettiği ifade edildi.

Yangınların bölgelere göre dağılımında Lefkoşa 10 olayla ilk sırada yer alırken, Girne’de 7, Güzelyurt ve İskele’de 6’şar, Gazimağusa’da 4, Geçitkale, Vadili ve Yeşilköy’de ise birer yangın kayıtlara geçti.

Yangın türleri arasında 8 ekin yangını, 6 kuru ot ve çöp yangını ile 6 motorlu araç yangını bulunduğu bildirildi.

Yangınların çıkış nedenleri arasında rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımlar, elektrik kaynaklı kısa devreler, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kontrolsüz yakılan ateşler, kişiler tarafından yapılan kundaklama olayları, spiral ve kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımlar ile araç ve tarım makinelerinden kaynaklanan teknik arızaların yer aldığı kaydedildi.

İtfaiye Müdürlüğü ayrıca aynı dönemde çeşitli bölgelerde can kurtarma, adli soruşturma amaçlı sevk işlemleri, yangına karşı tedbir alma ve yangın eğitimi gibi toplam 36 özel servis olayına da müdahalede bulundu.