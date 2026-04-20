Huzur verici

Hüseyin ÇİÇEK

Polis Özel Harekât Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği ‘asayiş ve trafik’ denetimlerinde ülkede kaçak yaşayan 4 kişi, uyuşturucudan 2 kişi, aracında kesici alet bulunan bir kişi ve tehlikeli sürüşten 5 kişi tutuklandı. Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri, Cumartesi akşamı saat 20.00’de başlayan denetimleri dün sabah 04.00’e kadar sürdürdü.

Saatlerce devam eden operasyon sırasında 6 bin 318 araç sürücüsü denetlendi; bin 141 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Toplam 5 sürücü tutuklanırken, 75 araç trafikten men edildi. Suçların ilk sırasında sürat ve dikkatsiz sürüşler yer aldı.

Polisin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, bunun devamını diledi.

6 bin 318 araç sürücüsü denetlendi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 959 sürücü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 288 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 22 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam bin 213 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 312 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 2 araç trafikten men edilirken 3 sürücü tutuklandı.

Girne’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 439 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 237 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 22 araç trafikten men edilirken 2 sürücü tutuklandı.

Güzelyurt’ta trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 602 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 83 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 2 araç trafikten men edildi. İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam bin 105 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 221 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 29 araç trafikten men edildi.

Asayiş denetimlerinde 9 kişi hakkında işlem başlatıldı

Asayiş denetimlerinde ise farklı suç ve ihlaller kapsamında toplam 9 kişinin tespit edildiği bildirildi.

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen 2 kişi tespit edildi.

Bir kişinin aracında kanunsuz kama taşıdığı belirlenirken, KKTC’de herhangi bir ikametgâhı ve geliri olmadığı halde derbeder ve sarhoş şekilde dolaştığı tespit edilen bir kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Öte yandan, alkollü içki tesiri altında sarhoş halde çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen bir kişi de denetimler kapsamında rapor edildi.

5 ilçede tespit edilen trafik suçları

Süratli araç kullanmak: 423

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 72

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 57

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 48

Muayenesiz araç kullanmak: 27

Alkollü araç kullanmak: 18

Sigortasız araç kullanmak: 17

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 9

Aracın ışık kurallarına uymamak: 6

İşletme izninde belirtilen şartlara uymamak: 3

Dikkatsiz sürüş yapmak: 3

Trafik ışıklarına uymamak: 3

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 2

Diğer trafik suçları: 412

