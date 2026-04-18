16 gün gizlendi

Lefkoşa’da okuldan aldığı 14 yaşındaki kızı Hamitköy Barajı civarına götürerek, aracında istismar eden M.Ö. (E-24) Sosyal Hizmetler Dairesi’nin polise yaptığı başvuru üzerine tutuklandı. Hakkında “16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz ve cinsel istismar” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlının itiraf içerikli ifade verdiği açıklanırken, olayın çocuğun rehber öğretmenine yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Hamitköy Barajı’na götürdüğü 14 yaşındaki kızla araç içerisinde cinsel ilişkiye girerek, cinsel tecavüz suçu işlediğini söyledi. Polis, çocuğun 1 Nisan 2026’da durumu rehber öğretmenine anlattığını, rehber öğretmenin da Sosyal Hizmetler Dairesine bildirdiğini kaydetti. Polis, aynı gün Sosyal Hizmetlerin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, çocuğun doktor kontrolünden geçirildiğini, kızlık zarında yırtılma olduğuna dair rapor temin edildiğini açıkladı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 16 Nisan’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra DNA testi için örnek alındığını kaydeden polis, itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

