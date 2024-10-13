Demir yığınına döndü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da seyir halindeki araçta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Polisten verilen bilgiye göre;

Küçükkaymaklı'da Çubuk Sokak üzerinde seyir halindeki EU241 plakalı araçta, benzin kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında çıkan yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tamamen yandı, kullanılmaz hale geldi

Bir başka araç yangını da Pınarbaşı-Göçeri anayolu üzerinde meydana geldi. Araç yangını itfaiye tarafından söndürüldü. Polisten verilen bilgiye göre; seyir halinde bulunan HB 565 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

