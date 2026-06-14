Büyük bir sorun

Ömer KADİROĞLU

Adada son dönemde artış gösterdiği belirtilen uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı suçlarla ilgili vatandaşlar endişelerini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, adanın her iki kesiminde yaşanan uyuşturucu sorununun büyüdüğünü, özellikle gençlerin bu tehlikeyle daha erken yaşlarda karşı karşıya kaldığını ifade etti. Vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadelede en önemli adımın sınır kapıları ve ülkeye giriş-çıkış noktalarında daha sıkı denetimlerin yapılması olduğunu belirterek, polis ve güvenlik birimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlar ayrıca, yalnızca güvenlik önlemlerinin yeterli olmayacağını, ailelerin çocuklarını daha yakından takip etmesi ve okullarda uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadele yürütmesi çağrısında da bulundu.

Ne dediler..?

Tahir Kurucu

“Adanın her iki kesiminde de uyuşturucuda artış yaşandığını öğreniyoruz. Hükümet sınır kapılarında daha sıkı denetim yaparak ve polis sayısını arttırarak önlem alabilir. Nüfusumuz da arttığı için bu tür olaylar artış gösteriyor. Polis sayısının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada genç yaşta uyuşturucu batağına düşen gençler için aileler ve okullardaki öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Okullar sürekli greve gidiyor ve çocuklar sokaklarda oluyor bu durumda da bu belaya bulaşabiliyor.”

Teyfik Öztümen

“Uyuşturucu konusunda ciddi tedbirler alınmalıdır. İşin başında olanlar yakalanmıyor. Polis, asker ve hükümet edenler hep birlikte bir mücadele başlatmazsa bu işi önleyemezler. Herkes el birliği ile bir mücadele başlatırsa bu sorunu önleyebilirler.”

Mucize Tatarlar

“Adanın her iki kesiminde de uyuşturucu sorunu yaşanıyor. Hükümet bu konuda gerçekten ciddi çalışmalar yapmalı. Ülkeye giriş- çıkışlar daha sıkı denetlenmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Diğer yandan aileler de çocuklarını kontrol altında tutmalı ve hatta okullarda daha fazla bu konuda eğitimler verilmelidir.”

İlknur Seymen

“Uyuşturucu ile ilgili sorun her geçen gün büyüyor. Bu noktada daha çok denetim yapılmalıdır. İlk olarak satıcıları tespit etmek ve onları önleyerek işe başlanmalıdır. Ülkeye giriş- çıkışlarda ve kara sınır kapılarında yeterli denetimlerin olmadığını düşünüyorum. Ülkeye giriş-çıkışlar çok rahat tutuluyor. Devlet eğer bu işe el atmazsa aileler de gençler de zora düşecek.”

Umut Aşır

“Bu konuda nasıl tedbir alınacağı konusunda hiçbir fikrim yoktur. Eğer siyasiler bu işi bitirmek isterse çok kolay çözerler. Devlet kadrolarını ehil insanlar doldurursa bu işleri yönetmek de çok kolay olur. Ancak bizim memlekette liyakate göre değil tanıdığa ve partiye göre işe alındığı için bu sorunlar da çözülmüyor. İsteselerdi bunun çözümünü sağlarlardı.”

Yusuf Uslu

“Uyuşturucu sorununa karşı hükümetin ciddi tedbirler alması gerekiyor. Ülkeye giriş- çıkışlara çok dikkat edilmelidir. Şu anda gördüğümüz kadarıyla ülkeye kontrolsüz girişüçıkışlar vardır. Biraz daha sıkı tedbirler alarak ülkeye uyuşturucu girişini durdurabilirler. Aileler de çocuklarının yaşamları ile ilgili hayatlarında kimlerin olduğu kimlerle arkadaşlık kurduğunu ve nerelere gittiğini iyi takip etmelidir.”

Kenan Giritli

“Artan uyuşturucu suçları ile ilgili hükümet ciddi tedbirler alması gerekiyor. İnsanlar bir birlerini korudukları için bu soruna çözüm üretemiyorlar. Ülkeye giriş-çıkışları iyi denetlemeleri ve ülkeye kıyılardan kaçak girişleri önleyecek tedbirler almaları gerekiyor. Aileler de çocuklarını iyi takip etmeleri boş bırakmamaları ayrıca eğitimde de bu konuların eğitimini sıklıkla vermeleri gerekiyor.”

Aras Övgün

“Sınır kapılarındaki geçişleri ve ülkeye giriş-çıkışları daha sıkı denetim altına almaları gerekiyor. Sınır kapılarında denetim olsa uyuşturucu bu ülkeye giremezdi. Ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarını ailelerinin kontrol altında tutması gerekiyor. Ben de bir öğretmenim ve bu uyuşturucunun ciddi şekilde yayıldığını görüyorum. Arkadaş çevresi, gittiği yerler ve diğer konularda da aileler önlemlerini almalıdır. Ayrıca hükümet de gerekli tedbirleri alarak umarım bu sorunu önlerler.”