Sürücü tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Çayönü köyünde tarla içerisinde meydana gelen kazada 60 yaşındaki Mustafa Aslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili ihmali olduğu değerlendirilen traktör sürücüsü U.A. (E-33) polis tarafından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. U.A. yönetimindeki traktörün arkasına bağlı su tankeri ile tarla içerisinde seyir halinde olduğu sırada, traktör ile tanker arasındaki bağlantı noktasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve Mustafa Aslan’ın bu bölümde yolcu olarak bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştüğü belirtildi.

Düşmenin ardından ağır yaralanan Aslan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, ancak yapılan kontrolde Aslan’ın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Aslan’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirilirken, traktör sürücüsü U.A.’nın olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandığı kaydedildi. Polis ekiplerinin kazanın meydana geliş şekli ve olası ihmal unsurlarına ilişkin incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

