Test sonuçları pozitif

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide daha corona virüs tespit edildiği belirtildi.

Cyprus Mail internet haberine göre; testleri pozitif çıkan iki kişi Salı gecesi İngiltere’den Kıbrıs’a geldi ve yüksek ateşli olmaları sebebiyle Lefkoşa Genel Hastanesi’ne aktarıldı.

Geriye kalan 2 kişiden birinin ise Limasol Hastanesi’nde, diğerinin de evinde karantina da olduğu bildirildi. Güneyde 4 vaka ile birlikte hasta sayısı 6’ya çıktı.