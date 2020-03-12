Test sonuçları pozitif

Güney Kıbrıs’ta 4 kişide daha corona virüs tespit edildi

Test sonuçları pozitif

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide daha corona virüs tespit edildiği belirtildi.
    Cyprus Mail internet haberine göre; testleri pozitif çıkan iki kişi Salı gecesi İngiltere’den Kıbrıs’a geldi ve yüksek ateşli olmaları sebebiyle Lefkoşa Genel Hastanesi’ne aktarıldı.
   Geriye kalan 2 kişiden birinin ise Limasol Hastanesi’nde, diğerinin de evinde karantina da olduğu bildirildi. Güneyde 4 vaka ile birlikte hasta sayısı 6’ya çıktı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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