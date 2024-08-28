‘İftiradır’ diyor

Lefkoşa’da misafir olarak iş yerinde arkadaşının 16 yaşındaki kızına cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddia edilen 44 yaşındaki Cuma Usanmaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, 24 Ağustos 2024 tarihinde 02.15-04.00 saatleri arasında Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir tatlıcı dükkanı içerisinde misafir olarak bulunan zanlının aynı iş yerinde babasına yardım eden 16 yaşındaki kıza, dükkanda kimsenin olmadığı bir sırada cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının genç kıza “sana 600 TL vereyim hem alt hem üst al, tişörtü siyah alma, pembe ya da beyaz al” dediğini, 16 yaşındaki kızın ne demek istediğini sorması üzerine sutyen al diyerek, cinsel taciz suçu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra 16 yaşındaki kızın sağ elinden öptüğünü, “ben de bir öpücüğü hak ettim” dedikten sonra genç kızı belinden tutup kendine çekerek cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 600 TL’nin emare alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 25 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının aleyhine getirilen cinsel saldırı davasını kabul ederken, cinsel taciz suçunu kabul etmediğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 2 çocuk sahibi olduğunu, eşinden ayrı yaşadığını, ailesinin Türkiye’de olduğunu, kendisinin ise ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıyı ülkeye bağlayan tek şeyin çalışma izni olduğunu, yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Bir ay dolmadan üçüncü vaka

Savcı Mehmet Özyay, bir ay daha dolmadan yaşanan üçüncü cinsel saldırı ve cinsel taciz suçu olduğunu, bu tür suçların yaygınlaşarak, artmaya devam ettiğini belirtti.

Özyay, zanlının aleyhine getirilen cinsel saldırı davasını kabul ettiğini, hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu, her ne kadar çalışma izni bulunsa da tüm ailesinin Türkiye’de olduğunu ve yargılamadan kaçabileceğini söyledi.

Yalandır, iftiradır

Mahkemede söz alan zanlı ise “Yalandır, iftiradır, iç çamaşırı olayı yok” dedi.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

