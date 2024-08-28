Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kadına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Uğur Mutluman, araç içerisinde tartıştığı 35 yaşındaki sevgilisini önce ciddi şekilde darp etti, ardından “rahat dur yoksa annenin evine benzin döker yakarım” diyerek tehdit etti. Zanlı daha sonra genç kadının 15 bin TL parasını ve cep telefonunu zorla gasp ederek soygun suçunu işledi. Kısa sürede yakalanan Uğur Mutluman, dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 26 Ağustos saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, aracıyla seyir halindeyken tartıştığı sevgilisi A.S. isimli 35 yaşındaki kadının, araçtan inmek istemesi üzerine, vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurarak darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının genç kadına, “rahat dur yoksa annenin evini benzin döker yakarım” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının, daha sonra bir market önünde durmasının ardından, araçtan inen müştekinin 15 bin TL nakit parası ile cep telefonunu zorla alarak soygun suçunu işlediğini anlatan

Polis, şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını ve aleyhine getirilen suçlamaları reddettiğini açıkladı. Alınacak tanık ifadeler ve incelenecek güvenlik kamer kayıtları olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.