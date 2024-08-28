Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Glapsides Plajı’nda geçtiğimiz Cuma gecesi, denizde beraber yüzdüğü 26 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan 55 yaşındaki Gökhan Gök hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, zanlının, 23 Ağustos saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa’nın Glapsides plajında, deniz içerisinde I.S. isimli kadının göğsünü eliyle sıktıktan sonra, ısırıp yaladığını ve eliyle cinsel organına temas ederek cinsel saldırıda bulunduğunu anımsattı.

Polis memuru, zanlının 24 Ağustos’ta mahkeme huzuruna çıkarılarak soruşturma maksatlı hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının, 40 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 800’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

