A-350 törenle karşılandı

Afet İLBAN

Yeni Ercan Havalimanı’na ilk kez 329 yolcu kapasiteli Airbus A-350 geniş gövdeli uçak indi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli İstanbul-Ercan TK 960 sayılı uçağı bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı. Toplam 258 yolcunun KKTC’ye geldiği geniş gövdeli uçakla tarifeli seferler başladı.

Uçağın gelişi nedeniyle havalimanında düzenlenen törene Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan, bazı birlik temsilcileri, bürokratlar ve diğer yetkililer katıldı.

Kabin ekibine buket takdim edilen törende, konuşmalar yapıldı. Ardından pasta kesimi gerçekleştirildi.

Üstel: Dünyaya açılan en büyük penceremiz…

Üstel burada yaptığı konuşmada, mutlu bir güne hep birlikte şahitlik ettiklerini belirterek, kendilerine bu günü yaşatan THY yetkililerine ve ekibine teşekkür etti.

“Dünyaya açılan en büyük penceremiz…” diyen Üstel, yeni havalimanının açılmasının ardından, “uçak seferlerinin çoğaltılacağını, geniş gövdeli uçakların indirileceğini, daha çok turist getirileceğini, maliyetlerin aşağıya çekileceğini” söylediklerini hatırlattı. Bütün bunları yaparken ekonomik çarkları çevireceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, “2024, 2023’ten güzel olacak, daha iyi olacak” dedi.

Feyzioğlu: Bir hayaldi gerçek oldu

Feyzioğlu da, “Bu bir hayaldi gerçek oldu, hep birlikte gerçek kıldık” diyerek, bunların, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “KKTC’yi tanıyın” diye seslenişinin altını dolduran dev yatırımlar olduğunu belirtti.

Ataoğlu da, “Bizim çok önemli gün” diyerek, geniş gövdeli uçağın inmesine vesile olan kabin ekibine teşekkür etti.

Arıklı da, Ercan Havalimanı yeni binası ve pistinin açılmasının bir misyon ve KKTC’nin bir vizyonu olduğunu vurguladı.

Şenol: Geniş gövdeli uçakla yolcu sayımızı iki katına çıkarıyoruz

THY Ortadoğu ve Kıbrıs Başkan Yardımcısı Erol Şenol da, geniş gövdeli uçakla yolcu sayılarını iki katını çıkardıklarını belirtti.

Anadolu Jet olarak da sefer sayılarını artıracaklarını ifade eden Şenol, turizmi desteklemek için, Kıbrıs halkının daha ulaşılabilir fiyatlarla, daha iyi hizmet alabilmesi için çalıştıklarını söyledi.