Öğrenciler kaynaştı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından çeşitli kaynaşma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Öğrenciler etkinliklerde kaynaşma ve tanışma fırsatı yakaladı.

Etkinlikler, kapsamında düzenlenen eğlenceler gecesinde DJ performansı ve konserler gerçekleştirildi. Başarılı ve ilgi gören oryantasyon etkinlikleri çerçevesinde, DJ Crymez’in performası ile öğrenciler doyasıya eğlendi.

Grup Reva ve BoomBox Grubu’nun da sahne aldığı etkinliklerde LAÜ öğrencileri parçalara eşlik ederek güzel vakit geçirdi. LAÜ öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği konserlerde öğrenciler ayrıca arkadaşları ile kaynaşma ve tanışma fırsatı yakaladı.

