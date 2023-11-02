Son yolculuğuna uğurlandı

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yoğum bakım servisinde 7 ay yaşam mücadelesi veren ancak önceki gün hayatını kaybeden 5 buçuk aylık Ayla Aydın dün sonsuzluğa uğurlandı. Minik Ayla Lefkoşa İsmail Safa Camisinde dün ikindi ezanının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Annesi Fidan Aydın, babası Recep Aydın, yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Ne olmuştu?

Minik Ayla, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir kreşte süt içtikten sonra fenalaşmıştı. Solunumu duran Ayla, hastaneye kaldırılmış, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Yapılan soruşturma sonucu bebeğe Brenda Ngange Emade tarafından süt içirildiği, gazı çıkarıldıktan sonra solunumunun durduğu tespit edilmişti. Olayın ardından Emade ve kreşin sorumluları tutuklanmıştı. Emade cezaevine gönderilirken, okulun sahibi Anıl Gilanlıoğlu ile diğer bakıcı Eylem Gülmen teminatla serbest bırakılmıştı.