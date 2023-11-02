BM’ye açık çağrı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın her iki tarafında da faaliyetler sürdüren Birleşmiş Milletler’in (BM) diğer tarafla anlaşması olmasına rağmen KKTC ile anlaşmasının olmamasının artık kabul edilemeyecek bir aşamaya geldiğini kaydetti.

Özel temsilci olarak ifade edilen kişinin "doğrudan Güvenlik Konseyi’ne bağlı olup, federal zeminde bir anlaşma için bir müzakere zemini var mı noktasında çalışacak" olmasını kesinlikle reddettiklerini vurgulayan Tatar, taleplerinin tarafsız, yetkileri sınırlı ve belirli bir süreliğine görevlendirilecek “kişisel temsilci” olduğunu belirtti.

Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’le yaptığı bir saatlik görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Tatar, görüşmede Lacroix’ye Kıbrıs’ta iki devletin olduğunu ve burada faaliyetlerini sürdüreceklerse KKTC ile de bir mutabakat metni imzalamaları taleplerini ilettiklerini belirtti. Taleplerine yaklaşımın olumlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yazılı bir mutabakat için önerilerinin olabileceği cevabını aldıklarını söyledi.

“Teknik komiteleri ele aldık”

Cumhurbaşkanı Tatar, teknik komiteleri nasıl daha da geliştirebileceklerini ele aldıklarını söyleyerek, komitelerde çalışılmak üzere her iki halkın faydasına olabilecek konuları paylaştığını söyledi. Tatar, daha önce BM ile yapılan görüşmelerde de gündeme getirdiği, doğal kaynakların araştırılması, kabloyla elektrikte iki tarafın enterkonnekte sisteme bağlanması, yenilenebilir enerji projeleri, düzensiz göç ve mayınlar gibi işbirliği önerilerini yeniden ifade ettiğini söyledi.

Lacroix: Desteklemeye kararlıyız

Lacroix ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmede Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasındaki iyi ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Orta Doğu’da yaşananları da konuştuklarını söyleyen Lacroix, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Gazze'deki halka insani yardım ulaştırma çabalarından ve Lübnan’daki BM Barış Gücü UNIFIL’in gerilimin tırmanmasını önlemek için oynadığı rolden bahsettiğini aktardı.

Lacroix, Birleşmiş Milletler’in bu komiteleri her zaman desteklediğini dile