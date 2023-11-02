Derhal durdurulmalı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Yiğitler-Pile Yol Projesinin güzergâhına girerek, parselleme faaliyetlerine başladığını belirterek, bu faaliyetlere izin veren Birleşmiş Milletler (BM) ile ilişkilerin masaya yatırılma hakkı doğduğunu söyledi.

Bakan Ertuğruloğlu, Yiğitler-Pile Yol Projesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve Pile Türk Muhtarı Veysal Güden de katıldı.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun yanı sıra Pile Türk Muhtarı Veysal Güden ile Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek birer konuşma yaptı.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yiğitler-Pile Yolu Projesi ile ilgili BM veya Rum tarafının sanki bir lütufta bulunduğu ve karşılığında Türk tarafının bir şey vereceği şeklinde değerlendirme yapılamayacağını söyledi.

Rum tarafının 30 yıldır ara bölgeyi kendi toprağı gibi kullandığını kaydeden Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yıllar içinde ara bölgedeki ihlallerini aktardı ve Yiğitler-Pile Yolu Projesi’nin Rum tarafının 30 yıldır süren ihlallerine verilen bir cevap olduğunu söyledi.

“Bizimle anlaşmadan, onayımızı almadan bizim yol güzergahımıza girilerek parselleme çalışmalarına başlandı. Bir an önce Rum iş makinelerinin işi durdurması ve bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurguluyoruz” diyen Ertuğruloğlu, BM’nin ise barışı tehdit eden bir ortam yarattığını ve bunu “inadına” yaptığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, Yiğitler-Pile Yolu Projesi'nin 1997 yılında BM’ye sunulduğunu ancak BM’nin “ara bölgeden geçeceği” gerekçesiyle izin vermediğini anlatarak, yıllardır Rum tarafının ara bölgedeki faaliyetlerine izin verildiğini söyledi ve BM’yi “Rum yanlısı” olmakla itham etti.

Güden: Diyalog yolu karşılık bulmadı

Pile Türk Muhtarı Veysal Güden, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türk nüfusun Kuzey Kıbrıs ile bağının her geçen gün arttığını ve toplumlararası geçişlerin de yoğunlaştığını belirterek, en yoğun ikinci geçiş noktası olan Beyarmudu’nda uzun bekleyişlerin sıkıntı yarattığını anlattı.

Güden, “Biz köy içindeki Rumların rahatlaması, kaygı duymaması için gereken mesajları verdik. İnsanların huzuru bizim için en önemli şey, Pile’de yaşayan Rumlarla, komşularımızla bizim bir sıkıntımız yoktur. Onlarla seve seve birlikte yaşamak için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Bebek: Yol bitene kadar da orada olacağız

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ise, Yiğitler-Pile Yolu’nun tamamen insani amaçlarla yapılmak istendiğini vurgulayarak, misyonu barış dağıtmak olan BM askerini, 18 Ağustos günü baskın yapar gibi bölgeye müdahale ettiği gerekçesiyle eleştirdi.

“Geri adım atmamız söz konusu değil” diyen Bebek, Beyarmudu Belediyesi olarak yol yapımı için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve yol bitene kadar da orada olacaklarını söyledi.

