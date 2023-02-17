Weber’den yeşil ışık

Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Halk Partisi’ne müdahil olması yönündeki çalışmaların başladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Yeni Başkan İçin Avrupa Halk Partisi Yolu Açıldı” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Avrupa Halk Partisi’nde yer almasına yönelik girişimlerin başladığını yazdı.

Gazete, Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber’in, Nikos Hristodulidis’in zirve toplantılarında yer alması için yeşil ışığı yaktığını belirtti.

Weber’in, Nikos Hristodulidis’e yönelik gönderdiği mektubun sadece tebrik amaçlı olmadığını vurgulayan gazete, 23 Mart tarihinde Brüksel’de yapılacak Avrupa Halk Partisi toplantısına daveti de içerdiğini de kaydetti.

Neofitu ile görüştü

Bu arada DİSİ lideri Averof Neofitu, seçimlerin geride kaldığını, ülkenin iyiliğine baktıklarını belirtirken Avrupa Halk Partisi'nin her zaman için kendilerini desteklediğini söyledi.

Neofitu açıklamasında Hristodulidis’e ithafen, “Eğer isterseniz, her zaman Kıbrıs Helenizminin ve halkının mücadelelerini destekleyen bu büyük ailede olabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Neofitu, bu ailenin üyesi olarak kendilerinin Hristodulidis’in bu gruba katılmasına itirazları olmadığını, ayrıca kendi girişimleriyle Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber ile yaptığı konuşmada, yeni başkanının bu grupta yer almak istemesi durumunda bunun yönteminin bulunmasını dile getirdiğini söyledi.

Hristodulidis ise yaptığı açıklamada Neofitu’nun açıklamalarını memnuniyetle karşılayarak Avrupa Halk Partisi’nin AB içinde büyük bir grup olduğunu, ayrıca yıllardır Güney Kıbrıs’ın haklarını desteklediğini ifade etti.

Gazete haberinde, Hristodulidis’in başka iki siyasi gruba katılması yönünde de davet aldığını, bunlardan birinin “Libareller” diğerinin ise “Renew Europe” grubu olduğunu yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak DİSİ’nin yeşil ışık yakmasının ardından yeni başkanının Avrupa Birliği’ndeki en büyük siyasi gruba üye olarak katılabileceğini belirtti.