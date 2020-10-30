Uygulama pazar günü başlıyor

İngiltere, Kıbrıs’tan giden yolculara 14 gün karantina şartı getiriyor

Uygulama pazar günü başlıyor

 Güney Kıbrıs’taki Coronavirüs vakalarının artması nedeniyle İngiltere hükümeti, Larnaka ve Baf Havaalanlarından seyahat eden Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları için 14 günlük karantina şartı getiriyor.
   Rum Haber Ajansı’na göre, uygulama pazar sabahı 04.00’ten itibaren yürürlüğe girecek.
   Kıbrıslıları ‘Yeşil Koridor’ uygulamasından çıkaran İngiltere; aynı uygulamayı Litvanya vatandaşları için de yürürlüğe koyacak.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
mehmet ilker
mehmet ilker - 12 saat Önce

KKTC ye dogrudan seferler yapilmadikca rum tarafina ucmayalim.

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