Kuzeyde 3, güneyde 121 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 508 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını,

7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlık, pozitif vakaların yerel vakalar olduklarını ve temaslı takiplerinin yapıldığını belirtti. Ayrıca Covid-19 olan 56 yaşındaki bir kadın hastanın dün sabah oksijen saturasyonu düştüğü için yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Kuzeyde toplam test sayısının 219 bin 229’a, toplam vaka sayısının ise 927’ye çıktığı anımsatıldı. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısının da 852 olduğu belirtildi.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte yapılan 2 bin 530 test sonucunda 121 yeni vaka belirlendi.

Güney Kıbrıs'taki toplam Covid -19 vaka sayısı 4 bin 51 oldu.